Было мало сдержать Роналду. Футболисты "Локомотива" на выезде проиграли "Ювентусу" в ЛЧ

ТУРИН /Италия/, 23 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" во вторник на выезде проиграл итальянскому "Ювентусу" со счетом 1:2 в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов. Встречу, прошедшую в Турине на арене "Альянц-Стэдиум", посетили 38 547 зрителей.

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Счет на 30-й минуте игры открыл полузащитник гостей Алексей Миранчук. Однако хозяева поля одержали волевую победу благодаря двум мячам аргентинского нападающего Пауло Дибалы (77-я и 79-я минуты). На трибунах "Локомотив" поддерживали более 1,5 тыс. болельщиков. Этот выезд стал самым массовым в истории выступления московской команды в еврокубках. По данным итальянского клуба, "Ювентус" заработал на продаже билетов €2 468 351. Команда из Турина продлила беспроигрышную серию матчей против российских команд до семи игр. Ранее "Ювентус" дважды обыграл "Локомотив" в 1/32 финала Кубка УЕФА в 1993 году (3:0, 1:0). В 1999 году в четвертом раунде Кубка Интертото итальянская команда дважды победила "Ростсельмаш" из Ростова-на-Дону (4:0; 5:1), в 2008 году она на групповой стадии Лиги чемпионов дома переиграла "Зенит" (1:0), а затем сыграла с ним вничью в Санкт-Петербурге (0:0). После игры на "Альянц-Стэдиум" разница забитых и пропущенных мячей "Ювентуса" в этих играх теперь составляет 15:2. Алексей Миранчук стал первым с августа 1999 года игроком российской команды, забившим мяч в ворота команды из Турина. Тогда это удалось украинскому форварду "Ростсельмаша" Владиславу Дуюну. Стоит отметить, что "Ювентус" впервые играл с российским клубом на домашнем стадионе. В 1993 году арена "Делле Альпи", на которой туринцы принимали своих соперников, была дисквалифицирована Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), поэтому первая встреча с "Локомотивом" прошла в Болонье. Домашний матч с "Ростсельмашем" итальянский клуб провел в Чезене, а в 2008 году с "Зенитом" "Ювентус" играл на арене "Гранде Торино", которая является домашней для другой туринской команды - "Торино".

Идеальный первый тайм Болельщики "Локомотива", заполнившие один из угловых секторов на "Альянц-Стэдиум", перед игрой пребывали в хорошем расположении духа. Этому способствовал результат матча Юношеской лиги УЕФА, который состоялся днем во вторник в тренировочном центре "Ювентуса". Железнодорожники в каждом из таймов забили по мячу, позволив сопернику отличиться лишь один раз. За этой игрой наблюдали более 30 российских болельщиков, их было отлично слышно на фоне не самых импульсивных поклонников домашней команды. Вечером трибуны главной арены "Ювентуса" были более заряжены на эмоциональную поддержку, но кричалки на русском языке отчетливо разносились под сводами стадиона.

Сразу после стартового свистка российская команда попробовала организовать атаку, после чего инициативой надолго завладел "Ювентус". Такое развитие событий вписывалось в план "Локомотива" на игру, который решил глубоко отойти за линию мяча и ждать шанс подловить противника на контратаке. Хозяева поля, несмотря на преимущество во владении мячом, всего два раза попали в створ ворот Маринато Гилерме. На исходе получаса игры гости воспользовались шансом - голевую атаку начал Алексей Миранчук, обыгравший опытного защитника Леонардо Бонуччи. На подступах к штрафной он поделился мячом с Жоау Мариу, но португальский хавбек пробил в польского вратаря хозяев поля Войцеха Щенсного. Первым на добивании оказался все тот же Миранчук, пробивший под перекладину - 1:0. Пропустив, "Ювентус" упростил игру, пытаясь доставить мяч на ударную позицию с помощью навесов, но этот план не работал. Со стандартными положениями защита российской команды также справлялась весьма уверенно, не позволяя индивидуально сильным соперникам, среди которых был португалец Криштиану Роналду, долго работать с мячом около штрафной. "Ювентусу" хватило двухминутной вспышки Сразу после перерыва "Локомотив" провел пару неплохих контратак, которые завершились неточными ударами со средней дистанции. "Ювентус" не стал суетиться и продолжил методично осаждать штрафную площадь соперника. Железнодорожники долгое время действовали на пределе возможностей. Чем ближе становился финальный свисток, тем больше защитники москвичей позволяли делать проводившему невыразительный матч Роналду, Дибале, а также вышедшему на замену Гонсало Игуаину. Когда силы у игроков "Локомотива" стали подходить к концу силы, ярко сказалось индивидуальное исполнительское мастерство - с интервалом в две минуты дважды ворота Гилерме поразил Дибала. Сначала аргентинец, сыграв в стенку с Хуаном Куадрадо, пробил с левой ноги в дальний угол, а затем сыграл на добивании после дальнего удара Алекса Сандро. В эпизоде со вторым пропущенным мячом недоработали защитники, упустившие рывок аргентинца. Возможно, раньше в такой ситуации могли пойти разговоры об офсайде в эпизоде с победным голом хозяев поля, но система видеоассистента рефери (VAR), работавшая на игре, не зафиксировала нарушений правил.

В оставшиеся десять минут "Локомотив" попробовал организовать еще одну голевую атаку, но давал все больше шансов "Ювентусу", оголяя тылы. Еще одной промашки защитники московского клуба не допустили, не позволив туринцам. После финального свистка игроки российской команды вместе с главным тренером Юрием Семиным отправились к фанатской трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков, которых было хорошо слышно на стадионе в этот вечер. "Локомотив" сумел удивить соперника Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри после волевой победы над "Локомотивом" отметил, что игра проходила под контролем его команды, хотя соперник долго вел в счете. "Мы держали ход игры под контролем, но почему-то не могли долго забить. "Локомотив" плотно играл в обороне, мы даже не ожидали, что пропустим", - сказал он.

Специалист также отдал должное тому, как российская команда действовала в обороне. "После пропущенного гола мы перевернули игру, показали разницу в классе, но в перерыве в раздевалке у нас был серьезный разговор, - признал Сарри. - По-моему, мы впервые не могли так долго забить, полностью контролируя игру. Мои игроки хорошо действовали на поле, они остались спокойны после пропущенного гола". Юрий Семин отметил, что опыт игры против "Ювентуса" пригодится команде. "Не каждому тренеру удается сыграть с этой командой. Игроки и наставники получили грандиозный опыт, который пригодится нам в будущем", - сказал главный тренер "Локомотива". По словам специалиста, у его команды были возможности сыграть лучше на контратаках. Однако "Ювентус" подавлял футболистов своим прессингом.

На эту тему Миранчук: играть против "Ювентуса" было интересно

Автор единственного гола "Локомотива" в этой встрече Алексей Миранчук признался, что после того, как его команда вышла вперед, играть стало еще сложнее. "Соперник играет в одно касание, много двигается, в конце устали. Надо было действовать чуть концентрированней", - признался полузащитник. "Что касается моего гола, то я действовал "по-игроцки", поймал на противоходе вратаря. Мяч отскочил ко мне, оставалось попасть по воротам", - добавил он. Криштиану Роналду почти не было видно Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе в разговоре с ТАСС отметил, что команда на фоне "Ювентуса" показала себя достойно. "Ребята играли героически, - сказал он. - Приятно сегодня было смотреть на болельщиков, которые нас поддерживали, на футболистов, которые выдали фантастическую битву. Все заслуживали, конечно, лучшего результата". "Мы приложили максимум усилий, играли с одним из сильнейших клубов в мире, в составе которого есть Криштиану Роналду. Кстати, сегодня его практически не было видно. Это была достойная игра в исполнении "Локомотива", - добавил гендиректор.

По мнению председателя совета директоров московского клуба Анатолия Мещерякова, в игре с итальянским клубом железнодорожникам не хватило "физики" и везения. "Я считаю, что мы достойно играли с одной из сильнейших команд мира и этого розыгрыша Лиги чемпионов, - сказал он. - Чуть-чуть не хватило физики. Поддержка болельщиков помогала, была дополнительным стимулом, немного не повезло, но мы достойно выглядели". Оптимистично в вопросе борьбы за попадание в плей-офф настроен бывший президент "Локомотива" Николай Наумов. "Пока есть шанс, нужно думать о плей-офф Лиги чемпионов, а не о Лиге Европы. Надо постараться дома обыграть "Ювентус", потом победить "Байер" (игры с итальянским и немецким клубами состоятся 6 и 26 ноября в Москве на "РЖД-Арене" - прим. ТАСС) и пытаться занять второе место. Юрий Семин будет это делать, я его знаю, у него характер неуступчивый", - отметил Наумов. В трех стартовых турах группового турнира Лиги чемпионов "Локомотив" сначала обыграл "Байер", после чего поочередно уступил испанскому "Атлетико" (0:2) и "Ювентусу" (1:2). На данный момент команда Семина занимает третье место в группе D, набрав три очка. На первой строчке с семью очками располагается "Ювентус", вторую позицию занимает испанский "Атлетико", в активе которого тоже семь очков - команда из Мадрида уступает туринцам по дополнительным показателям. На четвертой строчке находится "Байер", не набравший ни одного очка.