"Флорида" обыграла "Питтсбург" в матче НХЛ. Бобровский сделал 23 сейва

ТАСС, 23 октября. "Флорида" одержала победу над "Питтсбургом" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 23 броска по своим воротам.

В составе победителей шайбы забросили Ноэль Аккьяри (31-я минута), Денис Мальгин (39), Джонатан Юбердо (54) и Фрэнк Ватрано (59). У проигравших отличились Теодор Блюгер (32) и Патрик Хорнквист (55).

Российский форвард "Флориды" Евгений Дадонов провел на площадке 15 минут 15 секунд и нанес один бросок по воротам. Хоккеист завершил матч с показателем полезности "+1", однако очков не набрал. Бобровский сделал 23 сейва, а его коллега по амплуа из "Питтсбурга" Мэттью Мюррей - 18.

В другом матче дня "Нью-Йорк Рейнджерс" дома в овертайме проиграл "Аризоне" со счетом 2:3. Российский нападающий хозяев Артемий Панарин не смог отметиться результативными действиями, а Павел Бучневич записал себе в актив голевой пас. Голкипер команды Александр Георгиев отразил 32 броска по своим воротам. Защитник "Аризоны" Илья Любушкин результативными действиями не отметился, однако заблокировал один бросок.

"Бостон" на своей площадке победил "Торонто" со счетом 4:2. По два очка набрали лидеры хозяев Брэд Маршанд и Давид Пастрняк - каждый отметился голом и результативной передачей. Также "Баффало" дома в овертайме победил "Сан-Хосе" со счетом 4:3. Двумя заброшенными шайбами и двумя передачами отметился форвард хозяев Джек Айкел.