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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене с рекордом турнира победила на Всемирных военных играх в прыжках в высоту

Россиянка показала результат 2,01 метра
Мария Ласицкене AP Photo/Martin Meissner
Описание
Мария Ласицкене
© AP Photo/Martin Meissner

ТАСС, 23 октября. Россиянка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на VII Всемирных военных играх, установив рекорд турнира. Соревнования проходят в китайском городе Ухань.

26-летняя спортсменка с третьей попытки взяла высоту 2,01 метра. Второе место заняла украинка Юлия Левченко, которая взяла 1,92 метра со второй попытки, а планку 1,94 метра преодолеть не смогла. Третьей стала еще одна представительница Украины Ирина Геращенко - 1,90 метра.

В текущем году на чемпионате мира в Дохе Ласицкене выиграла свою третью золотую медаль на мировых первенствах, став первой в истории прыгуньей в высоту, которой покорилось подобное достижение. Ранее она побеждала в 2015 и 2017 годах. По два раза чемпионат мира выигрывали представительница ЮАР Хестри Клоэт (2001, 2003), хорватка Бланка Влашич (2007, 2009) и Стефка Костадинова (1987, 1995) из Болгарии, которой принадлежит мировой рекорд - 2,09 м.

Также Ласицкене является двукратной чемпионкой мира в помещении (2014, 2018), четырехкратной победительницей Бриллиантовой лиги (2014, 2017, 2018, 2019), победительницей (2018) и серебряным призером (2014) чемпионата Европы, двукратной чемпионкой Европы (2015, 2019) в помещении.

В медальном зачете Всемирных военных игр российская сборная занимает второе место, завоевав 28 золотых, 26 серебряных и 26 бронзовых наград. Лидирует команда Китая (58-27-16). На третьем месте идет сборная Бразилии (10-13-20). Соревнования завершатся 27 октября.

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Летние олимпийские виды спорта
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