Строительство жилого городка Универсиады-2023 потребует около 12 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Затраты на строительство жилого городка в деревне Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге, должны составить около 12 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского федерального университета.

Жилые корпуса будут рассчитаны на 11 тыс. человек. После проведения Студенческих игр территория деревни достанется Уральскому федеральному университету (УрФУ). Ректор университета Виктор Кокшаров входит в оргкомитет Универсиады-2023.

Уточняется, что здания жилого городка будут построены по типу блочных общежитий. Один блок будет состоять из двух комнат, кухни и санузла. В непосредственной близости от корпусов будут находиться стадион и дворец водных видов спорта. До деревни Универсиады планируется организовать скоростные трамваи из центра города.

На данный момент вместимость студенческого городка УрФУ составляет 7,5 тысяч человек, пояснили в пресс-службе. Строительство жилого городка поможет решить вопросы с жилым фондом университета, который пока не способен полностью удовлетворить запросы студентов.

УрФУ основан в 1920 году и является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. В университете работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник Проекта 5-100, призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады в 2023 году было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году. Также Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.