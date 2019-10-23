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НХЛ

Два очка Овечкина помогли "Вашингтону" победить "Калгари" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 23 октября. "Вашингтон" обыграл "Калгари" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан столичного клуба Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей.

В составе победителей шайбы забросили Джон Карлсон (21-я и 59-я минуты), Чендлер Стивенсон (23), Овечкин (37) и Том Уилсон (52). Россиянин также выступил ассистентом в эпизоде с первым голом Карлсона. У проигравших отличились Элиас Линдхольм (23), Остин Царник (37) и Тобиас Ридер (60).

Овечкин провел на льду 19 минут 40 секунд, сделал пять бросков и два силовых приема. Его российские одноклубники - форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов - не отметились результативными действиями. Всего в этом сезоне на счету Овечкина теперь 11 очков (7 шайб + 5 передач), Кузнецова - 7 (3+4), Орлова - 5 (1+4).

В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" занимает второе место, набрав 16 очков в 11 матчах. "Калгари" расположился на девятой строчке на Западе с 11 очками в 11 встречах.

В других матчах дня "Миннесота" дома обыграла "Эдмонтон" (3:0), "Ванкувер" на выезде победил "Детройт" (5:2). "Лос-Анджелес" в гостях был сильнее "Виннипега" (3:2), "Вегас" по буллитам победил "Чикаго" (2:1), а "Нэшвилл" на своей площадке разгромил "Анахайм" (6:1).

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