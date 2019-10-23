"Лос-Анджелес Клипперс" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в первый день нового сезона НБА

ТАСС, 23 октября. "Лос-Анджелес Клипперс" в домашнем матче переиграл "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 112:102 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал Кавай Леонард из "Клипперс", который набрал 30 очков. У "Лейкерс" больше всего очков на счету Дэнни Грина (28). Игрок гостей Энтони Дэвис сделал дабл-дабл (25 очков + 10 подборов), у "Клипперс" 10 подборов на счету Патрика Беверли. Баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс набрал 18 очков, сделал 9 подборов и 8 передач.

В матче открытия нового сезона НБА действующий чемпион ассоциации "Торонто" на своем паркете переиграл в овертайме "Нью-Орлеан" со счетом 130:122. Больше всего очков в матче набрали игроки "Торонто" Паскаль Сиакам и Фред Ванвлит (по 34), у "Нью-Орлеана" самым результативным игроком стал Брэндон Ингрэм (22 очка). Сиакам и игрок "Нью-Орлеана" Джош Харт сделали дабл-дабл, Сиакам помимо 34 набранных очков сделал 18 подборов, Харт набрал 15 очков и сделал 10 подборов.

В следующем матче "Клипперс" на выезде сыграют с "Голден Стэйт" 25 октября, на следующий день "Лейкерс" примут "Юту", "Нью-Орлеан" - "Даллас", "Торонто" в гостях сыграет с "Бостоном".