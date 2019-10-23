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ATP

Российский теннисист Кравчук вышел в 1/8 финала турнира в Лючжоу

В матче второго круга он переиграл в двух сетах испанца Энрике Лопеса-Переса

ТАСС, 23 октября. Россиянин Константин Кравчук переиграл испанца Энрике Лопеса-Переса в матче второго круга теннисного турнира в китайском Лючжоу. Призовой фонд соревнований составляет $50 тыс.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 34-летнего Кравчука. Лопес-Перес был посеян на турнире под шестым номером, Кравчук не имеет номера посева.

Спортсмены встретились впервые, в 1/8 финала Кравчук сыграет с победителем встречи между японцем Ютой Шимицу и египтянином Мохамедом Сафватом (10-й посев), которая завершится позднее в среду.

Кравчук занимает 307-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим результатом для россиянина было 78-е место, на котором он располагался в ноябре 2016 года. Теннисист ни разу не проходил дальше второго раунда на турнирах серии Большого шлема. На счету Кравчука восемь титулов в одиночном разряде и 12 трофеев в парном разряде на турнирах под эгидой Международной теннисной федерации (ITF), а также одна серебряная (парный разряд) и две бронзовые (одиночный разряд, команда) награды Универсиады в Казани.

Соревнования в Лючжоу завершатся 28 октября. Действующим победителем турнира является молдаванин Раду Албот.

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