Менеджер бойца Волкова считает, что поединок с Харди повысит его популярность в США

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Бой против американца Грега Харди будет способствовать увеличению популярности россиянина Александра Волкова в США. Об этом ТАСС заявил менеджер российского бойца Иван Банников.

Ранее стало известно, что Харди дал согласие на бой с Волковым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве, который пройдет 9 ноября.

"Харди - медийная личность в США, и для известности Александра там - это прекрасный вариант. Его (Харди) ненавидит практически вся Америка и мечтает его увидеть улетающим в нокаут. Это будет первый раз, когда в США большинство фанатов будут болеть за Сашу".

Во вторник стало известно, что соперник 30-летнего Волкова по главному бою на турнире UFC в Москве бразилец Жуниор Дос Сантос снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.

На счету Волкова 37 боев в смешанных единоборствах, он одержал 30 побед (20 нокаутом) и потерпел семь поражений. 31-летний Харди провел семь боев, одержав пять побед и потерпев одно поражение, еще один поединок был признан несостоявшимся.