Чемпионке Паралимпийских игр Марике Верворт провели эвтаназию

ТАСС, 23 октября. Бельгийская спортсменка Марике Верворт ушла из жизни посредством эвтаназии в возрасте 40 лет. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Спортсменка страдала от неизлечимого прогрессирующего заболевания мышц, вызывавшего в том числе эпилептические припадки. Из-за заболевания спортсменка передвигалась в инвалидной коляске. Эвтаназия была проведена во вторник в бельгийском Дисте (процедура легализована на территории страны).

Верворт выступала на Паралимпийских играх 2012 и 2016 годов. Она завоевала одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду в гонках на спортивных колясках.