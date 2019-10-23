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Летние паралимпийские виды спорта

Чемпионке Паралимпийских игр Марике Верворт провели эвтаназию

Спортсменка страдала от неизлечимого прогрессирующего заболевания мышц, вызывавшего эпилептические припадки
Марике Верворт EPA/MARCELO SAYAO
Описание
Марике Верворт
© EPA/MARCELO SAYAO

ТАСС, 23 октября. Бельгийская спортсменка Марике Верворт ушла из жизни посредством эвтаназии в возрасте 40 лет. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Спортсменка страдала от неизлечимого прогрессирующего заболевания мышц, вызывавшего в том числе эпилептические припадки. Из-за заболевания спортсменка передвигалась в инвалидной коляске. Эвтаназия была проведена во вторник в бельгийском Дисте (процедура легализована на территории страны).

Верворт выступала на Паралимпийских играх 2012 и 2016 годов. Она завоевала одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду в гонках на спортивных колясках.

Теги
Летние паралимпийские виды спорта
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