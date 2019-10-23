Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Изображения формы сборной России по футболу на ЧЕ-2020 появились в интернете

Футболка выполнена в красном цвете

ТАСС, 23 октября. Фотографии формы сборной России на чемпионат Европы 2020 года по футболу появились в интернете. Изображения опубликованы на портале Footy Headlines.

Футболка выполнена в красном цвете, воротник - белый, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага. Игровую форму сделала компания Adidas, официальная публикация намечена на ноябрь.

Сборная России 13 октября со счетом 5:0 обыграла команду Кипра в гостевом матче отборочного цикла Евро-2020 и гарантировала себе досрочный выход в финальную часть турнира.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Летние паралимпийские виды спорта
Чемпионке Паралимпийских игр Марике Верворт провели эвтаназию
Спортсменка страдала от неизлечимого прогрессирующего заболевания мышц, вызывавшего эпилептические припадки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС