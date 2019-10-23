Изображения формы сборной России по футболу на ЧЕ-2020 появились в интернете

ТАСС, 23 октября. Фотографии формы сборной России на чемпионат Европы 2020 года по футболу появились в интернете. Изображения опубликованы на портале Footy Headlines .

Футболка выполнена в красном цвете, воротник - белый, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага. Игровую форму сделала компания Adidas, официальная публикация намечена на ноябрь.

Сборная России 13 октября со счетом 5:0 обыграла команду Кипра в гостевом матче отборочного цикла Евро-2020 и гарантировала себе досрочный выход в финальную часть турнира.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.