Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Обладатель Кубка Гагарина 2012 года Анисин перешел в узбекский клуб ВХЛ "Хумо"

Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона

ТАСС, 23 октября. Российский нападающий Михаил Анисин подписал контракт с клубом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Хумо" из Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона. 

Анисин является обладателем Кубка Гагарина 2012 года в составе московского "Динамо". Также в КХЛ хоккеист выступал за новокузнецкий "Металлург", "Сочи", нижнекамский "Нефтехимик", череповецкую "Северсталь", подмосковный "Витязь", "Югру" из Ханты-Мансийска, новосибирскую "Сибирь" и украинский "Донбасс". Также игрок выступал за московский ЦСКА в чемпионате России (до появления КХЛ). Всего в КХЛ игрок провел 382 матча, в которых забросил 106 шайб и сделал 96 результативных передач.

"Хумо" занимает 10-е место в турнирной таблице Конференции 1, имея в активе 15 очков в 15 матчах. В следующем матче "Хумо" примет "Буран" (Воронеж) в среду.

Реклама на ТАСС
Олимпиада-2020 в Токио
Иванова: россияне рассчитывают завоевать еще одну-две лицензии на ОИ в парусном спорте
На данной момент у национальной команды четыре олимпийские лицензии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС