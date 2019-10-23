Обладатель Кубка Гагарина 2012 года Анисин перешел в узбекский клуб ВХЛ "Хумо"

ТАСС, 23 октября. Российский нападающий Михаил Анисин подписал контракт с клубом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Хумо" из Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона.

Анисин является обладателем Кубка Гагарина 2012 года в составе московского "Динамо". Также в КХЛ хоккеист выступал за новокузнецкий "Металлург", "Сочи", нижнекамский "Нефтехимик", череповецкую "Северсталь", подмосковный "Витязь", "Югру" из Ханты-Мансийска, новосибирскую "Сибирь" и украинский "Донбасс". Также игрок выступал за московский ЦСКА в чемпионате России (до появления КХЛ). Всего в КХЛ игрок провел 382 матча, в которых забросил 106 шайб и сделал 96 результативных передач.

"Хумо" занимает 10-е место в турнирной таблице Конференции 1, имея в активе 15 очков в 15 матчах. В следующем матче "Хумо" примет "Буран" (Воронеж) в среду.