Менеджер Волкова заявил, что его подопечный готов нокаутировать Нганну

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российский боец Александр Волков в будущем готов встретиться с французом Фрэнсисом Нганну и нокаутировать его. Об этом ТАСС заявил менеджер россиянина Иван Банников.

Ранее стало известно о том, что соперник Волкова по поединку на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве Жуниор Дос Сантос не сможет выступить из-за проблем со здоровьем. В качестве оппонента также рассматривался Нганну. Позднее стало известно, что новым соперником Волкова стал американец Грег Харди. Турнир UFC пройдет в Москве 9 ноября.

"Тут Фрэнсис Нганну говорил, что Александр дважды отказывался от боя с ним, - сказал Банников. - Так вот, это я отказывался от боя, а Саша не знал про предложения. В первый раз, когда его предложили, он был никто и звать его было никак. А во второй - он был на серии из двух поражений, и мы выбирали из него и (Дерика) Льюиса, выбор был очевиден".

"Пусть он не переживает, он еще улетит в нокаут от Саши", - добавил собеседник агентства.

На счету 30-летнего Волкова 37 боев в смешанных единоборствах, он одержал 30 побед (20 нокаутом) и потерпел семь поражений. В активе 33-летнего Нганну 14 побед (10 нокаутом), он потерпел три поражения.