Группа ISU рассмотрит вопрос сокращения компонентов в судействе фигурного катания

Решение о создании группы было принято по итогам заседания совета ISU, прошедшего 11-12 октября в Женеве. В ее состав вошли россиянка Шеховцова, а также итальянец Паоло Пиццокари, канадка Леанна Кэрон и американка Карен Воланчук. Шеховцова является судьей международной категории, работает на Олимпийских играх и чемпионатах ISU, она выступала в танцах на льду, имеет звание мастера спорта СССР (1979).

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Повышение эффективности существующей системы судейства в фигурном катании и сокращение числа компонентов оценки станет основным направлением деятельности новой рабочей группы, созданной в Международном союзе конькобежцев. Об этом ТАСС по телефону рассказала Алла Шеховцова, вошедшая в ее состав.

"Группа создана для анализа существующей системы судейства компонентов и для разработки предложений по ее совершенствованию. Не секрет, что судья во время соревнований должен оценивать слишком много критериев и не всегда это работает эффективно. Основная идея состоит в том, чтобы сократить количество оцениваемых компонентов, не потеряв в качестве", - рассказала Шеховцова.

В современной системе судейства оценки фигуристам выставляются за технику и за общее впечатление. Вторая оценка выставляется за пять компонентов - базовую технику (чистоту, уверенность, точность), связки (непрерывность движения, переход от элемента к элементу), перфоманс (выразительность, осанка, чистота движений, индивидуальность, синхронность в парном катании), композицию (передачу идеи, видения, настроения) и интерпретацию музыки.

"Несколько лет назад технические комитеты уже предпринимали попытку подобного рода и выносили некоторые идеи на обсуждение, но по ряду причин кардинальных сдвигов не произошло. На тот момент решили ограничиться доработкой формулировок критериев, что повлияло на качество понимания всех нюансов, но не решило проблему переработки слишком большого объема информации. Большой вклад в уточнение этих формулировок внесла Леанна Кэрон", - сообщила Шеховцова.

"На тот момент предложением Паоло Пиццокари было сократить количество компонентов до четырех. В основе моего еще более радикального предложения была идея перегруппировать существующие критерии оценки до трех - первый должен оценивать качество катания, второй - качество постановки композиции, программы, третий - как программа исполнена в эмоциональном и музыкальном плане", - пояснила специалист.