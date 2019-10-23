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Олимпиада-2020 в Токио

Иванова: россияне рассчитывают завоевать еще одну-две лицензии на ОИ в парусном спорте

На данной момент у национальной команды четыре олимпийские лицензии

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Сборная России по парусному спорту рассчитывает на завоевание еще нескольких лицензий на Олимпийские игры 2020 года. Об этом в интервью ТАСС рассказала главный тренер сборной России по парусному спорту Наталья Иванова.

На Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по парусному спорту будет разыграно 10 комплектов наград. Сборная России уже имеет четыре лицензии на Игры-2020. Лицензии также будут разыграны на Кубке мира по парусному спорту, который пройдет 13-19 апреля в Генуе.

"Четыре олимпийские лицензии, которые мы завоевали в прошлом сезоне, - это хороший результат. Те, на кого мы рассчитывали, выполнили свои задачи, - сказала Иванова. - Конкуренция сейчас жесточайшая, очень плотная, так что могло быть по-всякому. Мы не ставили задачей погоню за наибольшим количеством лицензий, сделали ставку не на их количество, а результат".

"В парусной доске и классе "финн" мужчины были близки к завоеванию лицензий, но у них еще будет шанс добрать их в апреле в Генуе. Мы надеемся на то, что у нас будет еще одна-две лицензии на Олимпиаду", - добавила собеседница ТАСС.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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