Перенесенный матч чемпионата Испании по футболу "Барселона" - "Реал" пройдет 18 декабря

Изначально встреча должна была пройти 26 октября, но была перенесена из-за беспорядков в Каталонии.

ТАСС, 23 октября. Матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Реалом" пройдет 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

На прошлой неделе в Каталонии началась всеобщая забастовка. В рамках стачки проходят десятки акций в разных городах региона. Помимо шествий и манифестаций участники забастовки перекрывают дороги в автономии. Участники забастовки протестуют против вердикта Верховного суда Испании по делу региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года.

"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 19 очков после девяти матчей. "Реал" идет вторым, имея в активе 18 очков после девяти встреч.

В чемпионатах Испании "Реал" и "Барселона" провели 178 матчей, у обоих клубов по 72 победы, еще 34 матча завершились вничью. Всего команды провели между собой 242 матча во всех турнирах, "Барселона" одержала 96 побед, "Реал" выиграл в 95 встречах, еще 51 игра завершилась ничейным результатом. В прошлом сезоне "Барселона" выиграла у "Реала" обе встречи в чемпионате страны (5:1 - дома, 1:0 - в гостях), а также победила мадридский клуб по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка страны (1:1 - дома, 3:0 - в гостях).