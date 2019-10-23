Бой Магомедшарипова и Каттара возглавит турнир UFC в Москве

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Поединки российских бойцов смешанного стиля (ММА) Александра Волкова и Забита Магомедшарипова поменяли местами на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом ТАСС сообщили в команде Волкова.

Бой Волкова и бразильца Жуниора Дос Сантоса должен был возглавить турнир UFC в Москве 9 ноября. Позднее стало известно, что бразильский спортсмен снялся с боя из-за проблем со здоровьем. Его заменит американец Грег Харди.

"Бой Александра сдвинули", - сказал собеседник агентства.

Теперь главным событием вечера станет поединок Магомедшарипова против американца Кэлвина Каттара.