СМИ: "Манчестер Юнайтед" и "Бавария" хотят подписать контракт с тренером Рангником

ТАСС, 23 октября. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" и немецкая "Бавария" заинтересованы в подписании контракта с бывшим главным тренером немецкого "Лейпцига" Ральфом Рангником. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на немецкое издание Bild.

По информации источника, 15 ноября в "Баварии" пройдут выборы президента, свой пост покинет Ули Хёнесс, что ухудшит позиции главного тренера Нико Ковача (Хёнесс называется одним из главных сторонников Ковача в клубе).

"По нашей информации, Ральф Рангник является кандидатом на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед. Сам специалист заинтересован в работе с мюнхенской "Баварией", - написал журналист Bild Кристиан Фальк в своем Twitter.

Рангнику 61 год. Он дважды возглавлял "Лейпциг" - в 2015-2016 и 2018-2019 годах, с июля 2012 года по июнь 2019-го он работал спортивным директором клуба. Также он работал главным тренером в немецких командах "Шальке", "Хоффенхайм", "Ганновер", "Штутгарт". Вместе с "Шальке" тренер выиграл Кубок Германии и завоевал серебряные медали национального первенства.

"Манчестер Юнайтед" под руководством норвежца Уле Гуннара Сульшера занимает 14-е место в чемпионате Англии, набрав 10 очков в девяти турах. В Лиге Европы после двух туров в группе L команда имеет в активе 4 очка.

"Бавария" занимает третье место в чемпионате Германии (15 очков, восемь матчей). В Лиге чемпионов после трех туров в группе В "Бавария" лидирует, набрав 9 очков.