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КХЛ

Бывший хоккеист клубов НХЛ Спунер стал игроком минского "Динамо"

Нападающий заключил с клубом однолетний контракт

ТАСС, 23 октября. Клуб Континентальной хоккейной лиги "Динамо" (Минск) заключил соглашение с канадским форвардом Райаном Спунером. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

"Динамо" подписало с 27-летним хоккеистом однолетний контракт. Последним клубом Спунера был швейцарский "Лугано", в который он перешел в июле 2019 года. Он принял участие в двух из 14 матчей регулярного чемпионата Швейцарии, отметившись одной результативной передачей.

Спунер был выбран во втором раунде под общим 45-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года "Бостоном". Он дебютировал за "Бостон" в НХЛ в феврале 2013 года и выступал за команду до февраля 2018 года. Нападающий провел за клуб 253 матча, в которых забросил 41 шайбу и сделал 101 результативную передачу. 

Затем Спунер играл за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Эдмонтон" и "Ванкувер". Всего в НХЛ хоккеист провел 325 матчей, в которых забросил 48 шайб и сделал 119 результативных передач. 

Минское "Динамо" занимает 10-е место в Западной конференции КХЛ, набрав 16 очков в 19 встречах. В следующем матче минчане примут рижское "Динамо" в пятницу.

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