Биатлонистка Подчуфарова не успеет перейти в сборную Словении до начала зимнего сезона

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова не успеет завершить процедуру перехода в сборную Словении к началу зимнего сезона. Председатель биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блаж Репинц сообщил ТАСС, что вопрос предоставления спортсменке гражданства Словении будет решен не раньше января.

На прошлой неделе Союз биатлонистов России (СБР) одобрил переход Подчуфаровой в сборную Словении. Теперь смену спортивного гражданства 27-летней спортсменки должен утвердить исполком Международного союза биатлонистов (IBU), который на прошлой неделе ужесточил правила перехода спортсменов из одной сборной в другую.

"Процесс перехода еще не завершен, хотя мы уже договорились с российской национальной федерацией, которая дала согласие на ее выступление за Словению. Теперь этот вопрос необходимо будет обсудить с исполкомом IBU. Но произойдет это только после решения других задач, включая предоставление ей гражданства Словении", - сказал Репинц.

Старт первому в новом сезоне этапу Кубка мира будет дан 30 ноября. "Скорее всего, до старта сезона мы не успеем. Возможно, это произойдет ближе к середине сезона - в январе, и это при самом благоприятном развитии событий. Мы сделаем все возможное, чтобы она начала соревноваться как можно быстрее, но есть юридические нюансы", - добавил он.