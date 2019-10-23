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Сборные по хоккею

Четверо россиян включены в расширенный список главных судей на ЧМ-2020 по хоккею

Окончательный список арбитров на турнир будет утвержден судейским комитетом IIHF в марте 2020 года
Евгений Ромасько (справа) Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Евгений Ромасько (справа)
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 23 октября. Международная федерация хоккея (IIHF) включила четверых российских арбитров в расширенный список главных судей на чемпионат мира 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В список вошли Роман Гофман, Константин Оленин, Юрий Оскирко и Евгений Ромасько. В расширенный список линейных судей также включены четверо россиян: Евгений Юдин, Глеб Лазарев, Никита Шалагин и Дмитрий Шишло. Юдин и главный судья Денис Наумов также вошли в расширенный список на чемпионат мира первого дивизиона 2020 года.

Россиянки Дарья Ермак (главный судья) и Диана Мохова (линейный судья) будут обслуживать матчи женского чемпионата мира, который пройдет с 31 марта по 10 апреля 2020 года в Канаде.

Окончательный список судей на мировое первенство у мужчин будет утвержден судейским комитетом IIHF в марте 2020 года.

Мужской чемпионат мира пройдет в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

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