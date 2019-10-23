Впервые в истории Ирана женщины прокомментируют футбольный матч

ТЕГЕРАН, 23 октября /ТАСС/. Женщины впервые в истории Ирана будут комментировать футбольный матч мужских команд. Об этом сообщило в среду агентство IRNA.

Наджме Джафари и Нилуфар Ардалан по радио будут освещать встречу третьего тура Лиги чемпионов между голландским "Аяксом" и английским "Челси", которая пройдет в среду в Амстердаме.

10 октября в Тегеране прошел матч между сборными Ирана и Камбоджи, на котором присутствовало около 3,5 тыс. женщин. Встреча стала первым за почти 40 лет матчем, где женский пол среди зрителей был представлен массово.

После Исламской революции 1979 года женщинам было запрещено посещать встречи мужских футбольных команд. За редким исключением этот запрет неукоснительно соблюдался.