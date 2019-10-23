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Олимпиада-2020 в Токио

Колобков обсудил с главой Федерации спортивной гимнастики России подготовку к ОИ-2020

Министр спорта РФ поздравил женскую и мужскую национальные команды с отличным выступлением на чемпионате мира
Первый вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов, главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и министр спорта РФ Павел Колобков Пресс-службы Минспорта России
Описание
Первый вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов, главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и министр спорта РФ Павел Колобков
© Пресс-службы Минспорта России

ТАСС, 23 октября. Министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочую встречу с президентом Федерации спортивной гимнастики России, первым вице-президентом Международной федерации гимнастики Василием Титовым и главным тренером национальной команды Андреем Родионенко. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

На встрече, которая прошла в министерстве спорта в среду, обсуждалась подготовка сборной России к Олимпийским играм 2020 года.

"Я поздравляю Федерацию спортивной гимнастики России и всех болельщиков с отличным выступлением нашей команды на чемпионате мира, в последний раз такой результат был достигнут в советский период в 1991 году, - отметил Колобков. - У нас большие надежды на Олимпиаду-2020, хотя мы прекрасно понимаем, что там будет высокая конкуренция, совершенно другая борьба, сейчас главное - правильно подойти к Олимпийским играм. У девушек тоже хорошая команда, к ним в основной состав еще вольется группа молодых девчонок, мы надеемся на хорошее выступление россиян. Планы по подготовке команд нам ясны, состав из кандидатов определен, федерация серьезно занимается обновлением состава и внимательно следит за подготовкой каждого спортсмена".

"У нас есть понимание, как обновлять команду и как готовиться к Олимпийским играм, - сообщил Титов. - Есть программа, связанная с основным заключительным циклом. Мы понимаем, как команда будет проводить время перед самой Олимпиадой. Все самые важные задачи решены, осталось только надеяться на успешное выступление национальной сборной в 2020 году".

Родионенко отметил показанный результат на чемпионате мира и подчеркнул, что на Олимпийских играх нужно выступить еще сильнее. "Результат, который показали наши спортсмены на чемпионате мира, действительно воодушевляет, но вместе с тем и обязывает, - сказал главный тренер. - Все страны на Олимпийских играх будут выглядеть несколько иначе, поэтому нужно забыть, что было, и все начать буквально заново; сразу после чемпионата мира начались сборы и международные соревнования. Можно сказать, что активным образом идёт плановая подготовка к Олимпийским играм".

На чемпионате мира 2019 года в немецком Штутгарте, который прошел с 4 по 13 октября, российская команда заняла второе место в общекомандном зачете, завоевав три золотые, три серебряные и три бронзовые медали, победу одержала команда США (5-2-1). Россияне стали первыми по числу завоеванных наград.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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