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Зимние олимпийские виды спорта

Лессер будет напарником Дальмайер в Рождественской гонке, которой она завершит карьеру

Действующая победительница Кубка мира итальянка Доротея Вирер выступит в паре с Лукасом Хофером
Лаура Дальмайер EPA/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Лаура Дальмайер
© EPA/CHRISTIAN BRUNA

МОСКВА 23 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпион мира по биатлону Эрик Лессер стал напарником двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер в Рождественской гонке, которая станет заключительным стартом в ее профессиональной карьере. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель соревнований Мартин Шпикер.

Рождественская гонка пройдет 28 декабря в Гельзенкирхене. О завершении профессиональной карьеры Дальмайер объявила в мае, на тот момент ей было 25 лет. Свое решение она объяснила утратой мотивации продолжать соревновательную деятельность.

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"Будут выступать две немецкие команды: Дениз Херрманн вместе Бенедиктом Доллем и Лаура Дальмайер вместе с Эриком Лессером. Дальмайер прощается с "Шальке", это будет ее заключительная гонка в биатлонной карьере", - сообщил Шпикер.
Действующая победительница Кубка мира итальянка Доротея Вирер выступит в паре с Лукасом Хофером.

Рождественская гонка, которая официально именуется "Мировой командный вызов по биатлону", является коммерческим соревнованием. С 2002 года она проходит на домашнем стадионе футбольного клуба "Шальке". Этой гонкой прощались с профессиональной карьерой российский биатлонист Антон Шипулин, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален и его супруга четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Дальмайер также является семикратной чемпионкой мира и единственной биатлонисткой, которой удалось выиграть пять золотых медалей на одном мировом первенстве (2017 год). В сезоне-2016/17 она стала победительницей общего зачета Кубка мира.

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Зимние олимпийские виды спорта
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