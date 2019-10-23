Главный тренер "Спартака" Тедеско оштрафован на 10 тыс. рублей по итогам матча с "Рубином"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны во время матча 13-го тура чемпионата России с "Рубином". Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц..

"Спартак" дома сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 0:0. Встреча прошла в субботу. Для Тедеско этот матч стал первым на посту главного тренера красно-белых.

"Тедеско оштрафован на 10 тыс. рублей за то, что трижды вышел за пределы технической зоны. [Роман] Шаронов (главный тренер "Рубина" - прим. ТАСС) вышел из технической зоны шесть раз и оштрафован на 20 тыс. рублей", - сообщил Григорьянц.

"Во время матча между "Ахматом" и "Локомотивом" система оповещения зрителей использовалась для поддержки принимающей команды, грозненская команда оштрафована на 30 тыс., - сказал Григорьянц. - На 110 тыс. рублей оштрафовано московское "Динамо" по итогам матча с "Краснодаром". На 63-й минуте болельщики "Динамо" вывесили несогласованный баннер, третье слово в котором носило ненормативный характер, за это "Динамо" наказано на 50 тыс. рублей, еще 60 тыс. клуб заплатит за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес судьи. Исполняющий обязанности главного тренера команды Кирилл Новиков покидал пределы техзоны, его штраф - 10 тыс.".