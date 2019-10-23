Пахноцкая: Жданов в совете учредителей WADA не может вводить санкции в отношении РУСАДА

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на посту члена совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) не наделен полномочиями принимать решения по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС рассказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Жданов в среду заявил, что на посту члена совета учредителей WADA он намерен бороться за отстранение России от мирового спорта.

"Совет учредителей WADA не наделен полномочиями принимать решения по статусу национальных антидопинговых агентств. Этим правом наделен только исполком WADA, который выносит решение на основании рекомендации комитета по соответствию", - сказала Пахноцкая.

23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу из-за обнаруженных в базе данных московской лаборатории изменений. Российской стороне дали три недели, чтобы объяснить причины их появления. Ответы она предоставила 8 октября. Теперь российские эксперты и WADA должны обсудить этот вопрос на совместной встрече.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года. При этом перед российской стороной был поставлен ряд условий. Она должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.

Россия предоставила WADA все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. Сейчас в этом возникли сомнения, что заставило WADA инициировать рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА международному кодексу. Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.