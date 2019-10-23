СМИ: "Реал" заинтересован в трансфере футболиста "Баварии" Левандовского

ТАСС, 23 октября. Испанский футбольный клуб "Реал" намерен подписать в зимнее трансферное окно нападающего немецкой "Баварии" Роберта Левандовского. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал El Chiringuito.

По информации телеканала, в сделке может участвовать сербский нападающий "Реала" Лука Йович, перебравшийся в испанский клуб летом текущего года, а также валлийский форвард Гарет Бэйл, выступающий за "Реал" с 2013 года.

В текущем сезоне 31-летний Левандовский забил 18 мячей в 13 матчах во всех турнирах и возглавляет список бомбардиров чемпионата Германии с 12 голами в активе. Йович в девяти матчах этого сезона голами не отметился, на счету Бэйла семь встреч, в которых он забил два гола и отдал две голевые передачи.

"Реал" после девяти туров идет вторым в чемпионате Испании, набрав 18 очков.