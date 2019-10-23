Расследование в отношении России обошлось WADA в $1,7 млн

ТАСС, 23 октября. Расследование дела о нарушении антидопинговых правил в России обошлось Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в $1,7 млн. Об этом заявил единственный кандидат на пост президента WADA, министр спорта Польши Витольд Банька, слова которого приводит издание Przeglad Sportowy.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое было лишено статуса соответствия с 2015 года, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома WADA.

"Я смотрю на последние бюджеты [WADA] и вижу $36-40 млн в год. Это смешно, потому что мы говорим о финансировании глобальной системы борьбы с допингом, - сказал Банька. - Одно только дело в отношении России обошлось в $1,7 млн, а мы хотим провести гораздо больше разбирательств. Если сами страны и другие организации предъявляют самые строгие требования к WADA, они должны понимать, что необходимы дополнительные ресурсы".

23 сентября 2019 года исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу из-за обнаруженных в базе данных московской лаборатории изменений. Российской стороне дали три недели, чтобы объяснить причины их появления. Ответы она предоставила 8 октября. Теперь российские эксперты и WADA должны обсудить этот вопрос на совместной встрече, которая изначально планировалась на 23 октября, но в итоге была перенесена на неопределенный срок.