Ребров: сборные России и Украины по футболу должны думать о достойном выступлении на ЧЕ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Команды России и Украины по футболу должны думать о том, чтобы достойно выступить на чемпионате Европы 2020 года, а не о возможной очной встрече в плей-офф турнира. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал бывший нападающий украинской сборной, главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров.

Сборные России и Украины в октябре досрочно обеспечили себе выход на чемпионат Европы 2020 года. По решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), команды разводятся по разным группам при жеребьевке турниров под эгидой организации. При этом россияне и украинцы могут встретиться в плей-офф европейского первенства, где это ограничение не действует.

"Поздравляю сборную Украины с выходом на Евро-2020, - сказал Ребров. - На Украине всегда были хорошие футболисты, но сейчас тренерский штаб Андрея Шевченко требует от игроков другого - у нас и раньше были игроки, которые хорошо обращались с мячом, но их считали полотерами. При других тренерах футболисты нынешнего центра поля сейчас бы не играли. Это главная заслуга тренерского штаба".

"Я не думал о возможной встрече сборных России и Украины на Евро-2020, - отметил Ребров. - Мы должны думать о том, что обе наши сборные будут представлять свои державы на этом большом форуме".

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.