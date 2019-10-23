Международный паралимпийский комитет представил новый логотип организации

ТАСС, 23 октября. Международный паралимпийский комитет (МПК) представил новый логотип организации. Об этом в среду сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Решение об изменении логотипа было принято на саммите МПК по маркетингу в немецком Бонне, где также во время ассамблеи организации будет представлен план стратегического развития МПК до 2022 года. Генеральная ассамблея МПК пройдет с 24 по 27 октября.

Отмечается, что эмблема была пересмотрена для усиления внешнего вида логотипа. Каждый из трех отдельных элементов стал абсолютно одинаковым. Интервал и геометрия также были усовершенствованы, так что теперь три агитоса (от латинского agito - "приводить в движение, двигать") вращаются вокруг общей центральной точки. Цветовая гамма была обновлена на более яркие оттенки, чтобы соответствовать ярким паралимпийским ценностям.

Логотип МПК был создан в 1992 году, в 2003 году впервые был изменен.