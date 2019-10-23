Паралимпийский комитет России проведет ребрендинг до 31 декабря 2023 года

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) наряду с другими национальными паралимпийскими комитетами проведет ребрендинг до 31 декабря 2023 года в соответствии с новыми требованиями Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом ТАСС по итогам саммита по маркетингу в Бонне сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

В среду МПК представил обновленный логотип организации и утвердил новые правила его использования для национальных паралимпийских комитетов.

"Все национальные паралимпийские комитеты, в том числе и ПКР, должны провести ребрендинг и изменить логотип своей организации до 31 декабря 2023 года. ПКР уже приступил к этой работе, поскольку с учетом действующего законодательства нам еще предстоит его перерегистрация, как товарного знака, - сообщил Рожков. - Также в соответствии с новыми требованиями МПК, озвученными на саммите в Бонне, запрещено использовать термин "параолимпийский" или его вариации".