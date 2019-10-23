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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Будущий глава WADA заверил, что все связанные с допингом в РФ проверки будут честными

Витольд Банька заявил, что WADA сейчас гораздо лучше подготовлено к подобным кризисам
Министр спорта Польши Витольд Банька EPA-EFE/Piotr Nowak
Описание
Министр спорта Польши Витольд Банька
© EPA-EFE/Piotr Nowak

ВАРШАВА, 23 октября. /ТАСС/. Единственный кандидат в президенты Всемирного антидопингового агентства (WADA), министр спорта и туризма Польши Витольд Банька заверил, что все исследования и проверки, связанные с допингом в России, будут проводиться честно. Об этом он рассказал в опубликованном в среду интервью изданию Przeglad Sportowy.

Касаясь ситуации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в базе данных которого были обнаружены изменения, Банька сказал, что WADA сейчас гораздо лучше подготовлено к подобным кризисам. "Все потенциальные санкции и шаги есть в конкретных правилах. Исследования будут проводиться честно. В этом я могу заверить", - констатировал он.

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По словам Баньки, в каталоге возможных санкций - отстранение спортсменов от участия в Олимпийских играх, запрет на проведение международных мероприятий и другие. "Давайте дождемся рекомендаций. Я считаю, что решения, в случае если вина доказана, должны быть жесткими и очевидными. Однако я ничего не предлагаю", - отметил он.

"Всемирное антидопинговое агентство имеет четкие правила и должно охранять чистый спорт, - заявил Банька. - Если есть веские доказательства против конкретной страны, будут приниматься трудные решения. Также будет и со спортсменами, независимо от того из России они, США или Польши. Пойманных на допинге нужно сурово наказывать", - уверен он.

Отвечая на вопрос о том, каких сложностей он ожидает на будущем посту, в том числе со стороны России, Банька указал, что "у допинга нет национальности". "Однако я не записывался служить на спокойном корабле, знаю, что рейс будет трудным, с бурями и молниями. Спорт по-прежнему остается той сферой жизни, которая в состоянии нас объединять. Поэтому нужно бороться за его чистоту", - сказал он, подчеркнув, что у WADA есть и другие проблемы, помимо России.

23 сентября 2019 года исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу из-за обнаруженных в базе данных московской лаборатории изменений. Российской стороне дали три недели, чтобы объяснить причины их появления. Ответы она предоставила 8 октября. Теперь российские эксперты и WADA должны обсудить этот вопрос на совместной встрече, которая изначально планировалась на 23 октября, но в итоге была перенесена на неопределенный срок.

Теги
РоссияДопинг-скандал вокруг российского спорта
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