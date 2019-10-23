Дегтярев призвал члена совета учредителей WADA Жданова не смешивать спорт и политику

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев пожелал бывшему министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову не смешивать спорт и политику во время работы на посту члена совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Комментарий Дегтярева предоставлен ТАСС его пресс-службой.

Жданов в среду заявил, что на посту члена совета учредителей WADA он намерен бороться за отстранение России от мирового спорта.

"Справедливое отношение ко всем странам, за которое собирается бороться спортивный функционер, уже налицо. В отличие от наших западных партнеров Россия всегда выступает за честную конкуренцию, - сказал Дегтярев. - Мы считаем, что спорт должен быть вне политики. А новому члену совета учредителей WADA хотелось бы пожелать в первую очередь решить вопрос защиты интересов украинских спортсменов и миллионов болельщиков, которые из раза в раз по вине киевских властей лишаются возможности принимать участие в крупных спортивных мероприятиях, которые проходят в России".

В апреле 2018 года Министерство молодежи и спорта Украины запретило финансировать проведение учебно-тренировочных сборов и участие спортсменов в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Спортивным федерациям по-прежнему рекомендовано воздержаться от выступления на турнирах в России.