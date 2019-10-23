Россияне завоевали 31 награду в пятый медальный день на Всемирных военных играх

ТАСС, 23 октября. Российские спортсмены завоевали 31 награду в пятый медальный день VII Всемирных военных игр, которые проходят в китайском Ухане.

Россияне выиграли восемь золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых наград. Золотые медали завоевали сборная России по стрельбе из лука (Инна Степанова, Эрдэм Цыдыпов), Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), женская сборная России по фехтованию на саблях (Софья Великая, Анастасия Солдатова, Яна Егорян, Ольга Никитина), женская сборная России по ориентированию в эстафете (Юлия Новикова, Светлана Миронова, Анастасия Рудная) и в командных соревнованиях (Наталья Ефимова, Новикова, Рудная, Миронова), женская сборная России по стрельбе из малокалиберного оружия из трех положений с 50 м (Юлия Каримова, Юлия Зыкова, Полина Хорошева) и Наталья Воробьева (борьба, до 76 кг).

Серебряными призерами стали женская сборная по стрельбе из лука (Елена Осипова, Инна Степанова, Виктория Будаева), Алексей Худяков (метание диска), мужская сборная России по военному пятиборью (Сергей Алпатов, Алексей Крылов, Иван Дрюханов, Павел Свечников), Антон Евсиков (плавание на открытой воде на 10 км), мужская сборная России по ориентированию в эстафете (Дмитрий Наконечный, Андрей Храмов, Дмитрий Цветков) и в командных соревнованиях (Сергей Добрынин, Храмов, Цветков, Наконечный, Валентин Новиков), Елена Тушева (парашютный спорт, индивидуальные соревнования на точность), Мария Елкина (парашютный спорт, комплексные индивидуальные соревнования среди юниорок), Мария Темникова (плавание на 100 м брассом), Владислав Ларин (тхэквондо), Сергей Емелин (греко-римская борьба, до 60 кг), Артем Сурков (греко-римская борьба, до 67 кг), Мария Кузнецова (борьба, до 62 кг).

Бронзовые медали соревнований завоевали Виктор Бутенко (метание диска), женская сборная России по военному пятиборью (Евгения Аксенова, Ирина Свечникова, Людмила Егорова), Алексей Быков (парашютный спорт, индивидуальные соревнования), Елкина (парашютный спорт, индивидуальные соревнования на точность среди юниорок), Ксения Фоминых (парашютный спорт, комплексные индивидуальные соревнования среди юниорок), Даниил Пахомов (плавание, 200 м баттерфляем), Анна Егорова (плавание, 800 м), сборная России по плаванию в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 м (Семен Макович, Роман Ларин, Владислав Гринев, Денис Авдеев, Светлана Чимрова, Виктория Белякова, Александра Папуша, Темникова), Никита Кривейченко (тхэквондо, до 74 кг) и Ханум Велиева (борьба, до 68 кг).

В медальном зачете российская сборная занимает второе место, завоевав 36 золотых, 38 серебряных и 35 бронзовых наград, лидирует команда Китая (73-36-20), на третьем месте идет команда Бразилии (14-15-26). Соревнования завершатся 27 октября.