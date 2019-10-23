Голкипер "Металлурга" Кошечкин не получил серьезных травм после удара коньком по шее

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2018 года российский вратарь магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин не получил серьезных травм в эпизоде с ударом коньком по шее во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским "Ак Барсом". Об этом ТАСС в среду сообщил врач "Металлурга" Михаил Новиков.

Встреча "Металлурга" и "Ак Барса" прошла в среду в Магнитогорске и завершилась победой магнитогорского клуба по буллитам со счетом 1:0. В первом периоде встречи защитник "Металлурга" Максим Матушкин случайно лезвием конька попал по шее голкипера. Кошечкин был заменен на Станислава Галимова, однако уже спустя несколько минут 36-летний вратарь вернулся в игру и помог своей команде одержать победу.

"Он травму получил еще в первом периоде, через несколько минут вышел и доиграл игру, - сказал Новиков. - Повреждение есть, но чувствует себя хорошо".

Специалист выразил надежду, что повреждение не помешает Кошечкину сыграть в следующем матче магнитогорского клуба, который пройдет 25 октября. Соперником "Металлурга" в выездной игре станет екатеринбургский "Автомобилист".

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Кошечкин провел 18 матчей, пропустив в них 36 шайб. Вместе с "Металлургом" он дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В составе российской сборной голкипер также становился чемпионом мира 2009 года, а также обладателем серебряных (2010) и бронзовых (2007) наград турнира.