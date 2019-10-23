СМИ: президент "Наполи" намерен зимой подписать контракт с Ибрагимовичем

ТАСС, 23 октября. Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович зимой может пополнить состав итальянского футбольного клуба "Наполи". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Football Italia.

По информации портала, в трансфере заинтересован президент "Наполи" Антонио Ди Лаурентис, который общался с 38-летним форвардом в Лос-Анджелесе.

"Прежде всего, он мой друг. Я мечтаю о его переходе, но все зависит от него, а не от меня. Разговоры об этом идут уже в течение нескольких месяцев", - заявил президент итальянского клуба.

Контракт Ибрагимовича с американской командой заканчивается в декабре 2019 года.

Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" из английского "Манчестер Юнайтед" в 2018 году. За клуб из США он сыграл 57 игр, в которых отметился 52 забитыми мячами и 14 голевыми пасами. Швед на протяжении карьеры выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), Кубки и Суперкубки этих стран, а в составе "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы.

В восьми матчах текеущего чемпионата Италии "Наполи" набрал 16 очков и занимает четвертую строчку турнирной таблицы.