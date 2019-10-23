Хоккеист "Ак Барса" Ткачев проходит обследование после травмы в матче против "Металлурга"

ТАСС, 23 октября. Нападающий казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" Владимир Ткачев в настоящий момент проходит медицинское обследование после травмы, полученной в матче против магнитогорского "Металлурга". Об этом рассказал главный тренер команды Дмитрий Квартальнов, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Ткачев в третьем периоде встрече столкнулся с игроком "Металлурга" Егором Коробкиным. Нападающий "Ак Барса" не смог самостоятельно покинуть лед и был унесен с площадки на носилках.

"Известно то, что он пришел в себя, больше ничего. Идет медобследование", - сказал Квартальнов.

"Ак Барс" в гостях проиграл "Металлургу" по буллитам со счетом 0:1. В следующем матче казанский клуб дома примет "Барыс" из Нур-Султана 26 октября.

Ткачев в нынешнем сезоне провел 19 матчей за "Ак Барс", в которых набрал 11 очков (4 шайбы + 7 результативных передач).