Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Хоккеист "Ак Барса" Ткачев проходит обследование после травмы в матче против "Металлурга"

Форвард в матче с "Металлургом" не смог самостоятельно покинуть лед и был унесен с площадки на носилках

ТАСС, 23 октября. Нападающий казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" Владимир Ткачев в настоящий момент проходит медицинское обследование после травмы, полученной в матче против магнитогорского "Металлурга". Об этом рассказал главный тренер команды Дмитрий Квартальнов, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Ткачев в третьем периоде встрече столкнулся с игроком "Металлурга" Егором Коробкиным. Нападающий "Ак Барса" не смог самостоятельно покинуть лед и был унесен с площадки на носилках.

"Известно то, что он пришел в себя, больше ничего. Идет медобследование", - сказал Квартальнов.

"Ак Барс" в гостях проиграл "Металлургу" по буллитам со счетом 0:1. В следующем матче казанский клуб дома примет "Барыс" из Нур-Султана 26 октября.

Ткачев в нынешнем сезоне провел 19 матчей за "Ак Барс", в которых набрал 11 очков (4 шайбы + 7 результативных передач).

Реклама на ТАСС
Еврокубки
УНИКС переиграл "Ховентуд" в матче баскетбольного Еврокубка
Встреча завершилась со счетом 86:74
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС