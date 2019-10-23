"Торпедо" победило "Чайку" в матче Олимп-ФНЛ

ТАСС, 23 октября. Московское "Торпедо" обыграло "Чайку" (Ростовская область) со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе победителей оба мяча забил Иван Сергеев (16-я и 48-я минуты), у "Чайки" отличился Игорь Безденежных (52).

"Торпедо" продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 46 очков в 19 матчах. "Чайка" занимает 11-е место с 24 очками в активе. Сергеев идет первым в списке бомбардиров первенства, забив 12 мячей.

В следующем туре "Торпедо" сыграет в гостях с калининградской "Балтикой" 27 октября, "Чайка" в этот же день примет воронежский "Факел".

Результаты остальных матчей игрового дня: