"Торпедо" победило "Чайку" в матче Олимп-ФНЛ

ТАСС, 23 октября. Московское "Торпедо" обыграло "Чайку" (Ростовская область) со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе победителей оба мяча забил Иван Сергеев (16-я и 48-я минуты), у "Чайки" отличился Игорь Безденежных (52).
"Торпедо" продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 46 очков в 19 матчах. "Чайка" занимает 11-е место с 24 очками в активе. Сергеев идет первым в списке бомбардиров первенства, забив 12 мячей.
В следующем туре "Торпедо" сыграет в гостях с калининградской "Балтикой" 27 октября, "Чайка" в этот же день примет воронежский "Факел".
Результаты остальных матчей игрового дня:
- "Краснодар-2" - "Нижний Новгород" - 2:2;
- "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "СКА-Хабаровск" - 2:2;
- "Ротор" (Волгоград) - "Луч" (Владивосток) - 2:0;
- "Химки" (Московская область) - "Армавир" - 1:0;
- "Шинник" (Ярославль) - "Балтика" (Калининград) - 0:2;
- "Чертаново" (Москва) - "Текстильщик" (Иваново) - 1:0.