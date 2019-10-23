Сборная России по мини-футболу обыграла шведов в матче квалификации ЧМ

ТАСС, 23 октября. Сборная России по мини-футболу со счетом 7:3 победила команду Швеции в первом матче основного раунда отборочного турнира к чемпионату мира по мини-футболу 2020 года. Все матчи отборочного турнира группы 7, где выступают команды России, Боснии и Герцеговины, Швеции и Хорватии, проходят в хорватском Дубровнике.

В составе сборной России отличились Ришат Котляров (5-я и 13-я минуты), Ромуло (9), Артем Ниязов (9), Руслан Кудзиев (10), Янар Асадов (21) и Артем Антошкин (29). У сборной Швеции голами отметились Петрит Жуби (1, 20) и Альберт Хисени (39). Сборная России впервые в истории играла с командой Швеции.

Шведские футболисты вышли в основной раунд, заняв второе место в своей группе на предварительном этапе, российская команда начала выступление в квалификации к чемпионату мира с основного раунда. Матч группы 7 между сборными Хорватии и Боснии и Герцеговины пройдет позднее в среду. 24 октября сборная России сыграет с боснийцами, 26 октября - с хорватами.

Европейская квалификация к чемпионату мира состоит из четырех этапов, по итогам которой шесть сборных выйдут в финальную часть турнира. Всего в основном этапе принимают участие 32 сборные, 16 из которых пройдут в элитный раунд, в ходе которого четыре победителя групп выйдут напрямую в финальную часть. Две оставшиеся путевки будут разыграны в плей-офф среди сборных, занявших вторые места в своих группах в элитном раунде.

Чемпионат мира по мини-футболу пройдет с 12 сентября по 4 октября 2020 года в Литве, в турнире примут участие 24 команды из шести конфедераций. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. Чемпионаты мира по мини-футболу проводятся раз в четыре года с 1989-го, сборная России участвовала в турнире шесть раз (1992-2000, 2008-2016). Лучшим результатом команды является второе место (2016), в 1996 году команда стала бронзовым призером, еще два раза россияне занимали четвертое место (2000, 2008).