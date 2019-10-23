Игорь Лебедев: правительство РФ поддержало законопроект о продаже пива на футболе

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Об этом ТАСС рассказал вице-спикер Госдумы, депутат ЛДПР Игорь Лебедев.

"Положительный отзыв от правительства поступил в Госдуму. В ноябре профильный комитет по экономической политике рассмотрит его [законопроект] на своем заседании, - сказал Лебедев. - Мы надеемся, что если по срокам все благополучно сложится, в ноябре нижняя палата рассмотрит его в первом чтении, а уже к Новому году закон может быть принят окончательно".

В июле 2019 года Лебедев и Дмитрий Свищев (ЛДПР) внесли в Госдуму законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Часть средств, полученных от реализации алкоголя, должна направляться на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира в России, который проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте РФ. Против такой инициативы традиционно выступает Минздрав.