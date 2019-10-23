УНИКС переиграл "Ховентуд" в матче баскетбольного Еврокубка

КАЗАНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб УНИКС (Казань) дома переиграл испанский "Ховетуд" со счетом 86:74 в четвертом туре Еврокубка. Матч прошел в "Баскет-холле" в присутствии 2791 зрителя.

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Эррик Макколлум, набравший 32 очка. В составе "Ховентуда" дабл-дабл сделал центровой Ален Омич (20 очков + 13 подборов), наибольшее количество очков набрал защитник Клемен Препелич (22).

В турнирной таблице группы С УНИКС идет на первом месте с тремя победами и одним поражением. "Ховентуд" занимает второе место, имея две победы и два поражения. На третьем месте идут турецкая "Дарюшшафака" и итальянская "Брешия" одержали по две победы и потерпели по одному поражению.

В следующем туре УНИКС 30 октября на выезде сыграет с "Дарюшшафакой".