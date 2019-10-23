"Зенит" проиграл "Лейпцигу" в матче Лиги чемпионов

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 23 октября. /ТАСС/. Футболисты российского "Зенита" со счетом 1:2 уступили немецкому "Лейпцигу" в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лейпциге на стадионе "Ред Булл" в присутствии 41 058 зрителей. В составе "Зенита" гол забил Ярослав Ракицкий (25-я минута). У "Лейпцига" отличились Конрад Лаймер (49) и Марсель Забитцер (59). Для Ракицкого забитый мяч стал первым в текущем сезоне, всего 30-летний украинский защитник провел за "Зенит" 32 матча во всех турнирах и забил четыре гола. Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков, заменивший в основном составе Андрея Лунева, провел третий матч в Лиге чемпионов, в предыдущих двух, которые состоялись в рамках группового турнира в сезоне-2015/16, петербургская команда одерживала победы - над бельгийским "Гентом" (2:1) и французским "Лионом" (3:1). На 82-й минуте вместо аргентинского нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси на поле вышел словацкий полузащитник Роберт Мак, он провел первый матч в Лиге чемпионов. "Зенит" и "Лейпциг" встретились в третий раз в истории, предыдущие два матча команды провели в рамках 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18, тогда "Зенит" на выезде уступил со счетом 1:2, а в ответной встрече на домашнем стадионе сыграл вничью - 1:1. Всего петербургский клуб 13 раз встречался с немецкими командами на еврокубковой арене (пять побед, пять поражений, три ничьи). В предыдущий раз "Зенит" уступал, ведя в счете по ходу встречи в матче Лиги чемпионов, 9 марта 2016 года, когда на выезде проиграл португальской "Бенфике" (1:2) в рамках 1/8 финала турнира. А в групповых турнирах Лиги чемпионов предыдущее подобное поражение "Зенит" потерпел от австрийской "Аустрии" в гостях 11 декабря 2013 года, когда Александр Кержаков открыл счет на 35-й минуте, но затем петербуржцы пропустили четыре мяча (1:4).

"Лейпциг" возглавил турнирную таблицу группы G, набрав шесть очков после трех матчей. "Зенит" идет вторым, имея в активе четыре очка после трех встреч. Третье место занимает французский "Лион" (4 очка), четвертое - португальская "Бенфика" (0 очков). Позднее в среду "Бенфика" и "Лион" проведут очную встречу в Лиссабоне в рамках третьего тура (начало - 22:00 мск). Поражение "Зенита" дает шансы Португалии сместить Россию с шестого места в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций после третьего тура Лиги чемпионов. Это произойдет, если "Бенфика" в матче с "Лионом" сыграет вничью или одержит победу. Гол Ракицкого Трибуны стадиона заполнились практически полностью к стартовому свистку. Активные болельщики немецкого клуба подготовили красочный перформанс с баннером "Известно во всем мире, что мы будем биться в каждом матче", но без поддержки не остались и футболисты "Зенита", около 1500 болельщиков команды присутствовало на матче. Фанаты клуба из Санкт-Петербурга также организовали проход в центре Лейпцига за несколько часов до начала игры. В течение всей встречи можно было слышать не только пение немецких болельщиков, но и громкие "заряды" фанатов "Зенита". Атаки немцев смотрелись более целостно в начале встречи, опасный удар нанес полузащитник Лаймер в верхний угол ворот "Зенита", но его в прекрасном прыжке отразил Кержаков. Подопечные Сергея Семака ответили уже на 10-й минуте - Дуглас Сантос подал в штрафную площадь хозяев точно на Дриусси, но аргентинец не смог удачно приложиться и пробить по мячу.

Немцы контролировали ход игры в первые минуты стартовой половины, растягивая порядки "Зенита" по флангам и создавая себе пространство для атакующих действий. Защитники российского клуба неизменно прерывали атаки хозяев, но иногда игрокам "Лейпцига" удавалось находить лазейки. К середине первого тайма сине-бело-голубые начали дольше задерживаться на половине поля соперника, что в итоге дало свои плоды. На 25-й минуте Ракицкий дальним ударом поразил угол ворот Питера Гулачи. "Лейпциг" не сбавил темп после пропущенного гола, продолжая активно наступать на ворота "Зенита". Главным катализатором атак хозяев был нападающий Тимо Вернер, который действовал не только на острие, но и участвовал в созидании атакующих действий. Молодой форвард мог забить в нескольких эпизодах, но ему не хватало точности. Со стороны "Зенита" в первом тайме можно отметить Кержакова - голкипер своевременно играл на выходах и отражал удары соперника. Полное преимущество "Лейпцига" Главный тренер хозяев Юлиан Нагельсман по непонятным причинам сменил Вернера перед началом второго тайма, выпустив на его позицию бразильца Матеуса Кунью. Нападающий мог забить ударом через себя уже на 48-й минуте, но пробил мимо. А спустя минуту "Лейпциг" разыграл прекрасную комбинацию возле штрафной площади "Зенита", мяч дошел до Лаймера, который неотразимо пробил в дальний угол, сравняв счет в матче. После гола футболисты "Лейпцига" продолжили навязывать свою игру петербуржцам. Подопечные Семака практически не владели мячом, в то время как команда Нагельсмана постоянно находилась возле штрафной площади Кержакова. Прекрасную возможность на 56-й минуте не реализовал вышедший на замену защитник "Зенита" Йордан Осорио - игрок не смог попасть в створ ворот после удара с нескольких метров. "Зенит" мог выйти вперед на 57-й минуте, когда Артем Дзюба зацепился за мяч и скинул его под удар Олегу Шатову, но полузащитник пробил слишком высоко. В итоге "Лейпциг" преобразовал игровое преимущество во втором тайме в забитый мяч. Никем не прикрытый Забитцер принял мяч на углу штрафной площади гостей и прекрасным ударом отправил снаряд в дальнюю "девятку". После этого хозяева стали играть спокойнее и осторожнее, предпочитая уже строить игру от обороны, а петербуржцы искали свои моменты впереди, но не смогли добавить в концовке, лишь изредка убегая в контратаки. В следующем туре 5 ноября "Зенит" проведет ответный матч против "Лейпцига" в Петербурге, начало - 20:55 мск.