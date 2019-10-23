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Футбол в России

Семак: футболисты "Зенита" допустили много брака во втором тайме матча с "Лейпцигом"

Российский клуб уступил со счетом 1:2
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак EPA-EFE/FILIP SINGER
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© EPA-EFE/FILIP SINGER

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 23 октября. /ТАСС/. Футболисты российского "Зенита" совершили большое количество ошибок во втором тайме матча группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига". Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

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"Зенит" в гостях уступил "Лейпцигу" со счетом 1:2.

"Что касается первого тайма, то мы действовали дисциплинированно, - сказал Семак. - Во втором тайме пропустили, после этого игра пошла сумбурная, много брака было с нашей стороны, неоправданных навесов. Не реализовали свои моменты, атаки "Лейпцига" выглядели острее".

"Сегодня на поле вышли наши самые сильные игроки, которые есть у нас в команде. Потом будет разбирать ошибки. В пропущенных голах обычно прослеживается целая цепь ошибок, а не отдельная оплошность", - добавил главный тренер "Зенита".

Семак назвал заслуженной победу "Лейпцига". "Мы знали сильные стороны соперника и ожидали такой игры. Они хорошо двигаются, перемещаются, бьют много. Но с нашей стороны скажу, что могли сыграть лучше", - отметил специалист.

"Лейпциг" возглавил группу G, имея в активе шесть очков после трех матчей, "Зенит" идет на втором месте с 4 очками после трех игр, на третьей строчке расположился французский "Лион" (4 очка, два матча), на четвертой - португальская "Бенфика" (0 очков, два матча). В следующем туре команды вновь сыграют друг с другом. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 5 ноября, начало - 20:55 мск.

Теги
Российский футболСемак, Сергей Богданович
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