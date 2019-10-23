Газзаев: футболисты "Зенита" должны сделать выводы после поражения от "Лейпцига"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Игроки российского футбольного клуба "Зенит" должны сделать выводы после поражения в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига". Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший тренер сборной России Валерий Газзаев.

Встреча "Зенита" и "Лейпцига" прошла в среду в Германии и завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:1. "Зенит" потерпел первое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона.

"Не лучшая игра "Зенита", "Лейпциг" победил заслуженно, потому что практически на протяжении всего матча владел территориальным преимуществом, контроль мяча у немецкой команды был очень хорош, они создавали большое количество моментов, - сказал Газзаев. - Более того, [Юсуфф] Поульсен выходил дважды один на один, но не забил. Очень слабо сыграла атака у "Зенита" - и [Сердар] Азмун, и [Артем] Дзюба, в средней линии было то же самое. Мало было созидательной игры, игра со стороны "Зенита" не смотрелась, я думаю, что "Зенит" должен сделать выводы после этого матча".

"Стоит отметить, что оборона тоже не лучшим образом сыграла, допускала много ошибок, - добавил собеседник агентства. - Средняя линия в лице [Вильмара] Барриоса пыталась что-то сделать, но атака проявила себя очень слабо. Самыми опасными у петербуржцев были защитники - [Ярослав] Ракицкий и вышедший на замену [Йордан] Осорио, который не забил после прострела Ракицкого. Отсюда и закономерный результат".

"Лейпциг" возглавил турнирную таблицу группы G, набрав шесть очков после трех матчей. "Зенит" идет вторым, имея в активе четыре очка после трех встреч. В четвертом туре 5 ноября подопечные Сергея Семака проведут ответный матч против "Лейпцига" на домашнем стадионе, начало - 20:55 мск.