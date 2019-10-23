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Еврокубки

Баскетболисты "Нижнего Новгорода" обыграли "Бамберг" в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 73:58

ТАСС, 23 октября. Российский баскетбольный клуб "Нижний Новгород" в гостях обыграл немецкий "Бамберг" со счетом 73:58 во втором матче группового этапа Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком встречи в составе российской команды стал разыгрывающий защитник Брэндон Браун, набравший 19 очков. В составе "Бамберга" наибольшее количество очков набрал форвард Элиас Харрис (13).

В следующем матче нижегородская команда сыграет в гостях с клубом из Черногории "Морнар Бар" 29 октября, "Бамберг" днем позднее в гостях встретится с турецкой командой "Роял Халы Газиантеп".

В турнирной таблице "Нижний Новгород" идет на третьем месте с одной победой и одним поражением. Лидируют чешский "Нимбурк" и испанский "Тенерифе" (по две победы).

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская "Болонья". Лига чемпионов - третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.

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