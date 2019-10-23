Иванович: футболистам "Зенита" нужно отдать все силы в ближайших двух матчах ЛЧ

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 23 октября. /ТАСС/. Футболистам петербургского "Зенита" необходимо показать свой максимум в ближайших домашних матчах в групповом этапе Лиги чемпионов. Такое мнение журналистам после поражения от немецкого "Лейпцига" в третьем туре высказал защитник и капитан сине-бело-голубых Бранислав Иванович.

"Зенит" уступил на выезде "Лейпцигу" со счетом 1:2. В следующем туре подопечные Сергея Семака проведут ответную встречу против немецкого клуба на своем поле 5 ноября, а 27 ноября примут французский "Лион".

"Получилась серьезная и тяжелая игра, - сказал Иванович. - Мы хорошо начали и забили гол, контролировали игру, но постоянно были обострения со стороны "Лейпцига". В первые 15 минут второго тайма поменяли игру, можно было избежать этих голов, просто нам нужно было больше концентрации, будем работать над этим. Обидно так проиграть, но надо смотреть дальше".

"Нас ждут два домашних матча в Лиге чемпионов. К ним надо готовиться как к финалу, отдать все силы на эти игры", - подчеркнул капитан "Зенита".

Немецкий клуб возглавил группу G, имея в активе шесть очков после трех матчей, "Зенит" идет на втором месте с 4 очками после трех игр, на третьей строчке расположился "Лион" (4 очка, два матча), на четвертой - португальская "Бенфика" (0 очков, два матча). "У нас группа, где все команды равны. Я думаю, желание выигрывать будет решать многое. Все зависит от нас, у нас шанс есть, он большой, ничего не меняется", - заключил Иванович.