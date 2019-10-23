В Москве состоялся премьерный показ фильма о турне "Динамо" по Великобритании в 1945 году

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Премьерный показ документально-игрового фильма "С мячом в Британию" режиссера Алексея Пиманова о турне футболистов "Динамо" в Великобританию в 1945 году прошел в московском Доме кино.
Зрители начали собираться перед зданием Дома кино еще за полтора часа до начала показа. При входе их ждала развлекательная программа с концертом от группы "Динамичные ребята", которая исполняла саундтреки к фильму. Развлекал посетителей и талисман хоккейного клуба "Динамо" - волк в бело-голубой форме. К началу фильма зрительный зал, рассчитанный примерно на 1100 мест, заполнился до отказа.
Показ фильма начался с речи вице-премьера РФ Ольги Голодец, а также со вступительным словом выступил руководитель проекта Михаил Тюркин. Премьера проходила на следующий день после 90-летия со дня рождения лучшего вратаря ХХ века, обладателя "Золотого мяча", олимпийского чемпиона и чемпиона Европы Льва Яшина, который всю карьеру защищал цвета "Динамо". Все зрители стоя почтили память Яшина аплодисментами.
"Лев Яшин - особенное имя для всей истории спорта, российской, советской и мировой, уникальный человек. И то, что на следующий день после его 90-летия выходит этот фильм - грандиозное событие для нашего спорта и нашей культуры. Только те, кто с огромным уважением относятся к легендам, готовы и могут вершить новые успехи, двигаться вперед к достижениям в спорте. Уважение ко вчерашнему дню создает уверенность в завтрашнем", - отметила Голодец.
В самом фильме ярко была показана разница между футбольными культурами в Великобритании и России в те времена. Например, у всех футболистов британских команд на майках были номера для того, чтобы болельщикам было проще следить за игроком. Советские спортсмены же играли без номеров. В съемках были использованы редкие кинофотодокументы, фотографии из личных архивов участников, а также костюмы и реквизит того времени. В качестве эксперта в съемках принимал участие и нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который присутствовал в зале и отметил, что "в матчах 1945 года советские футболисты проявили характер - то качество, которые помогло и сборной России достичь четвертьфинала на домашнем чемпионате мира в 2018 году".
Концовка фильма была встречена бурными аплодисментами. В завершении с экрана к зрителям обратился тренер того "Динамо" Михаил Якушин, которого сыграл актер Андрей Мерзликин. Он в образе Якушина сказал, что "те футболисты, которые играли у него, и в современном мире выступали бы не хуже лучших команд России".
О турне московского "Динамо"
В 1945 году после окончания Второй мировой войны "Динамо" сыграло четыре товарищеских матча в Англии, Уэльсе и Шотландии. Решение о поездке принималось на самом высоком уровне. В итоге на Туманный Альбион отправилась команда "Динамо" из Москвы, ставшая первым чемпионом СССР в послевоенное время и усиленная игроками из других клубов.
Из ленинградского "Динамо" состав столичного клуба пополнили Евгений Архангельский и Борис Орешкин, а из московского ЦДКА (ныне - ЦСКА) - Всеволод Бобров. В итоге "Динамо" сыграло вничью с лондонским "Челси" (3:3) в присутствии 85 тыс. зрителей, разгромило валлийский "Кардифф Сити" (10:1), обыграло лондонский "Арсенал" (4:3) и разошлось миром с шотландским клубом "Рейнджерс" (2:2). Причем из 19 голов динамовцев шесть на счету Боброва, пять мячей забил Константин Бесков, четыре - Архангельский, три - Василий Карцев, один - Сергей Соловьев.