В Москве состоялся премьерный показ фильма о турне "Динамо" по Великобритании в 1945 году

Показ фильма начался с речи вице-премьера РФ Ольги Голодец, а также со вступительным словом выступил руководитель проекта Михаил Тюркин. Премьера проходила на следующий день после 90-летия со дня рождения лучшего вратаря ХХ века, обладателя "Золотого мяча", олимпийского чемпиона и чемпиона Европы Льва Яшина, который всю карьеру защищал цвета "Динамо". Все зрители стоя почтили память Яшина аплодисментами.

Зрители начали собираться перед зданием Дома кино еще за полтора часа до начала показа. При входе их ждала развлекательная программа с концертом от группы "Динамичные ребята", которая исполняла саундтреки к фильму. Развлекал посетителей и талисман хоккейного клуба "Динамо" - волк в бело-голубой форме. К началу фильма зрительный зал, рассчитанный примерно на 1100 мест, заполнился до отказа.

"Лев Яшин - особенное имя для всей истории спорта, российской, советской и мировой, уникальный человек. И то, что на следующий день после его 90-летия выходит этот фильм - грандиозное событие для нашего спорта и нашей культуры. Только те, кто с огромным уважением относятся к легендам, готовы и могут вершить новые успехи, двигаться вперед к достижениям в спорте. Уважение ко вчерашнему дню создает уверенность в завтрашнем", - отметила Голодец.

В самом фильме ярко была показана разница между футбольными культурами в Великобритании и России в те времена. Например, у всех футболистов британских команд на майках были номера для того, чтобы болельщикам было проще следить за игроком. Советские спортсмены же играли без номеров. В съемках были использованы редкие кинофотодокументы, фотографии из личных архивов участников, а также костюмы и реквизит того времени. В качестве эксперта в съемках принимал участие и нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который присутствовал в зале и отметил, что "в матчах 1945 года советские футболисты проявили характер - то качество, которые помогло и сборной России достичь четвертьфинала на домашнем чемпионате мира в 2018 году".

Концовка фильма была встречена бурными аплодисментами. В завершении с экрана к зрителям обратился тренер того "Динамо" Михаил Якушин, которого сыграл актер Андрей Мерзликин. Он в образе Якушина сказал, что "те футболисты, которые играли у него, и в современном мире выступали бы не хуже лучших команд России".

О турне московского "Динамо"

В 1945 году после окончания Второй мировой войны "Динамо" сыграло четыре товарищеских матча в Англии, Уэльсе и Шотландии. Решение о поездке принималось на самом высоком уровне. В итоге на Туманный Альбион отправилась команда "Динамо" из Москвы, ставшая первым чемпионом СССР в послевоенное время и усиленная игроками из других клубов.

Из ленинградского "Динамо" состав столичного клуба пополнили Евгений Архангельский и Борис Орешкин, а из московского ЦДКА (ныне - ЦСКА) - Всеволод Бобров. В итоге "Динамо" сыграло вничью с лондонским "Челси" (3:3) в присутствии 85 тыс. зрителей, разгромило валлийский "Кардифф Сити" (10:1), обыграло лондонский "Арсенал" (4:3) и разошлось миром с шотландским клубом "Рейнджерс" (2:2). Причем из 19 голов динамовцев шесть на счету Боброва, пять мячей забил Константин Бесков, четыре - Архангельский, три - Василий Карцев, один - Сергей Соловьев.