Матвеев: травмы мешают ФК "Краснодар" показать свои лучшие стороны

ТАСС, 23 октября. Главный тренер российского футбольного клуба "Краснодар" Сергей Матвеев считает, что травмы мешают его команде показать свои лучшие стороны. Об этом специалист рассказал на пресс-конференции, комментарий Матвеева приводит пресс-служба "Краснодара".

В четверг "Краснодар" проведет матч третьего тура группового раунда Лиги Европы против турецкого "Трабзонспора" (начало - 22:00 мск). В матче из-за травм не примут участия полузащитники Виктор Классон, Реми Кабелла и Юрий Газинский.

"Мы видим, что "Трабзонспор" находится на второй позиции в чемпионате [Турции], команда играет в довольно атакующий футбол, не зря они находятся на своем месте, поэтому я думаю, что матч получится интересным и для зрителей, и для команд. Мы видим, что группа атаки у них очень хорошая. Что касается травмированных, да, это неприятная часть футбола, которая иногда мешает показать свои лучшие стороны, но мы постараемся завтра это сделать", - сказал Матвеев.

"Для нас это очень важный матч, в этом противостоянии очень важно начинать набирать очки, поэтому мы приехали сюда играть на победу. Думаю, будет полный стадион, счет в футболе предсказать очень тяжело. Обе команды нацелены на победу, надеюсь, удача будет на нашей стороне", - заявил капитан "Краснодара" Александр Мартынович.

"Краснодар" занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы C, не сумев набрать ни одного очка в двух матчах. "Трабзонспор" идет третьим, имея в активе одно очко после двух встреч.