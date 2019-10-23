Футболисты "Бенфики" обыграли "Лион" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 23 октября. Португальский футбольный клуб "Бенфика" обыграл французский "Лион" со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне.
Голами в составе "Бенфики" отметились Рафаэл Силва (4-я минута) и Пицци (85), у "Лиона" мяч забил Мемфис Депай (70).
Ранее в другом матче группы G санкт-петербургский "Зенит" на выезде уступил немецкому "Лейпцигу" (1:2). В турнирной таблице после трех туров "Лейпциг" идет на первом месте (6 очков), на втором - "Зенит" (4), на третьем - "Лион" (4), на четвертом - "Бенфика" (3).
В следующем туре 5 ноября "Лион" примет "Бенфику" на своем поле.
Благодаря этому результату Португалия поднялась в таблице коэффициентов Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) на шестое место, обойдя Россию.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|"Лейпциг"
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|2
|"Зенит"
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|3
|"Лион"
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|4
|"Бенфика"
|3
|1
|0
|2
|4-6
|3