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Лига чемпионов

Футболисты "Бенфики" обыграли "Лион" в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 2:1
Футболисты "Бенфики" EPA-EFE/MANUEL DE ALMEIDA
Описание
Футболисты "Бенфики"
© EPA-EFE/MANUEL DE ALMEIDA

ТАСС, 23 октября. Португальский футбольный клуб "Бенфика" обыграл французский "Лион" со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне.

Голами в составе "Бенфики" отметились Рафаэл Силва (4-я минута) и Пицци (85), у "Лиона" мяч забил Мемфис Депай (70).

Ранее в другом матче группы G санкт-петербургский "Зенит" на выезде уступил немецкому "Лейпцигу" (1:2). В турнирной таблице после трех туров "Лейпциг" идет на первом месте (6 очков), на втором - "Зенит" (4), на третьем - "Лион" (4), на четвертом - "Бенфика" (3).

В следующем туре 5 ноября "Лион" примет "Бенфику" на своем поле.

Благодаря этому результату Португалия поднялась в таблице коэффициентов Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) на шестое место, обойдя Россию.

Лига чемпионов-2019/20. Группа G
МестоКомандаИВНПМО
1"Лейпциг"32014-46
2"Зенит"31115-44
3"Лион"31114-34
4"Бенфика"31024-63

 

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