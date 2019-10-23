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Лига чемпионов

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

Это место дает стране возможность заявить шесть клубов в еврокубки
Эпизод матча "Лейпциг" - "Зенит" EPA-EFE/FILIP SINGER
Описание
Эпизод матча "Лейпциг" - "Зенит"
© EPA-EFE/FILIP SINGER

ТАСС, 23 октября. Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив Португалию на шестую строчку. Это произошло после матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Во вторник московский "Локомотив" в гостях уступил итальянскому "Ювентусу" (1:2), а в среду петербургский "Зенит" на выезде проиграл немецкому "Лейпцигу (1:2). При этом португальская "Бенфика" на своем поле обыграла французский "Лион" (2:1).

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Совокупность этих результатов позволила Португалии довести число баллов в таблице коэффициентов УЕФА до 43,849, в то время как у России осталось 43,549 балла. Если Россия в течение этого сезона сможет вернуться на шестую позицию, то стране будет позволено заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - три в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна - с третьего квалификационного раунда), одну - в Лигу Европы (групповой этап), две - в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять команд: две в Лигу чемпионов (одна стартует с группового раунда, вторая - с третьего квалификационного раунда), одну - в Лигу Европы (раунд плей-офф), две - в Лигу конференций (третий и второй квалификационный раунды).

Помимо "Локомотива" и "Зенита", Россию на групповой стадии еврокубков представляют ЦСКА и "Краснодар", выступающие в Лиге Европы, от Португалии во втором по значимости еврокубковом турнире выступают "Брага", "Порту", "Витория" и "Спортинг".

Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.

В общей сложности от России на международной арене выступали шесть команд, но "Спартак" и тульский "Арсенал" не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

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За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.

Таблица коэффициентов УЕФА
СтранаСуммарный коэффициентКлубы (стартовало/осталось)
1Испания90,1407/7
2Англия78,7487/7
3Германия61,7847/7
4Италия61,0827/6
5Франция52,0826/5
6Португалия43,8495/5
7Россия43,5496/4
8Бельгия35,3005/4
9Нидерланды32,7505/4
10Украина32,1005/3

 

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