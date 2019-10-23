Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 23 октября. Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив Португалию на шестую строчку. Это произошло после матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Во вторник московский "Локомотив" в гостях уступил итальянскому "Ювентусу" (1:2), а в среду петербургский "Зенит" на выезде проиграл немецкому "Лейпцигу (1:2). При этом португальская "Бенфика" на своем поле обыграла французский "Лион" (2:1).
Совокупность этих результатов позволила Португалии довести число баллов в таблице коэффициентов УЕФА до 43,849, в то время как у России осталось 43,549 балла. Если Россия в течение этого сезона сможет вернуться на шестую позицию, то стране будет позволено заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - три в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна - с третьего квалификационного раунда), одну - в Лигу Европы (групповой этап), две - в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять команд: две в Лигу чемпионов (одна стартует с группового раунда, вторая - с третьего квалификационного раунда), одну - в Лигу Европы (раунд плей-офф), две - в Лигу конференций (третий и второй квалификационный раунды).
Помимо "Локомотива" и "Зенита", Россию на групповой стадии еврокубков представляют ЦСКА и "Краснодар", выступающие в Лиге Европы, от Португалии во втором по значимости еврокубковом турнире выступают "Брага", "Порту", "Витория" и "Спортинг".
Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.
В общей сложности от России на международной арене выступали шесть команд, но "Спартак" и тульский "Арсенал" не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.
Как формируется таблица коэффициентов УЕФА
Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.
За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.
В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.
|№
|Страна
|Суммарный коэффициент
|Клубы (стартовало/осталось)
|1
|Испания
|90,140
|7/7
|2
|Англия
|78,748
|7/7
|3
|Германия
|61,784
|7/7
|4
|Италия
|61,082
|7/6
|5
|Франция
|52,082
|6/5
|6
|Португалия
|43,849
|5/5
|7
|Россия
|43,549
|6/4
|8
|Бельгия
|35,300
|5/4
|9
|Нидерланды
|32,750
|5/4
|10
|Украина
|32,100
|5/3