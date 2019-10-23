"Валенсия" сыграла вничью с "Лиллем" в матче Лиги чемпионов. Черышев забил гол

В составе "Валенсии" гол забил российский полузащитник Денис Черышев (63-я минута), у "Лилля" отличился Нанитамо Иконе (90+5). На 84-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Валенсии" Муктар Диахаби. Забитый мяч стал первым для Черышева в Лиге чемпионов, всего в текущем сезоне он забил два гола в восьми матчах за "Валенсию".

В другом матче группы H, который прошел ранее в среду, английский "Челси" благодаря голу Миши Батшуайи одержал победу в гостях над голландским "Аяксом" (Амстердам) - 1:0. На 36-й минуте встречи после просмотра видеоповтора был отменен гол бывшего полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса, ныне играющего за "Аякс". "Валенсия" занимает третье место в турнирной таблице группы H, набрав четыре очка после трех матчей, лидирует "Аякс" (6 очков), вторым идет "Челси" (6 очков), замыкает таблицу "Лилль" (1). В следующем туре "Валенсия" и "Лилль" проведут матч в Испании, а "Челси" на домашнем поле встретится с "Аяксом", обе встречи пройдут 5 ноября.

В матче группы Е английский "Ливерпуль" в гостях крупно переиграл бельгийский "Генк" (4:1), в параллельной игре группы итальянский "Наполи" на выезде оказался сильнее австрийского "Зальцбурга" (3:2). Футболист "Наполи" Дрис Мертенс забил 116-й гол в 292 матчах за "Наполи" во всех соревнованиях, обойдя по данному показателю аргентинца Диего Марадону, на счету которого 115 голов в 259 встречах, лидирует по этому показателю Марек Гамшик (121 гол в 520 играх). 19-летний норвежский нападающий "Зальцбурга" Эрлинг Брёут Холанд, забивший два гола в матче, стал вторым футболистом моложе 20 лет в истории, которому удалось забить в трех первых матчах Лиги чемпионов, впервые это удалось французу Кариму Бензема, всего на счету Холанда теперь шесть забитых мячей в текущем розыгрыше турнира. В турнирной таблице группы E первое место занимает "Наполи" (7), вторым идет "Ливерпуль" (6), третьим - "Зальцбург" (3), четвертым - "Генк" (1).

Испанская "Барселона" на выезде обыграла чешскую "Славию" (2:1), голом в составе команды отметился Лионель Месси, забитый мяч стал для него первым в текущем розыгрыше. Месси стал первым в истории игроком, кто забивал не менее одного мяча в 15 розыгрышах Лиги чемпионов подряд, также он повторил достижение португальца Криштиану Роналду и испанца Рауля, забив гол 33-й команде в турнире. В другом матче немецкая "Боруссия" (Дортмунд) уступила в гостях итальянскому "Интеру" (0:2). В турнирной таблице "Барселона" занимает первую строчку (7), затем идут "Интер" и "Боруссия" (обе - по 4), замыкает турнирную таблицу "Славия" (1).

В матче группы G немецкий "Лейпциг" на домашнем поле одержал волевую победу над российским "Зенитом" со счетом 2:1. В другом матче группы португальская "Бенфика" дома переиграла французский "Лион" с аналогичным счетом. В турнирной таблице группы G лидирует "Лейпциг" (6), далее идут "Зенит" (4), "Лион" (4) и "Бенфика".